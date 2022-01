Palermo, truffa sui migranti: assolti poliziotti e agenti di viaggio

Il processo riguardava le spese per i rimpatri

PALERMO – Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Sia i poliziotti che gli agenti di viaggio. No regge l’accusa che gli imputati gonfiassero i costi per i rimpatri dei migranti. Cade l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Ecco gli assolti: Dario Landolina, 48 anni, gestore della Landolina Viaggi, Marco Oristano, di 49, della Ciupi Travel di Bagheria, i poliziotti Antonino Muratore, 61 anni, Giovan Battista Russo, di 55, Maurizio Oliveri, di 46, e Vittorio Santo Federico, di 48.

Gli episodi contestati risalivano al 2010-2011. A segnalare le presunte irregolarità furono gli uffici specializzati della Questura.

Secondo l’accusa, che non ha retto al vaglio del Tribunale, gli operatori dell’ufficio immigrazione acquistavano i biglietti “open”, facendosi anticipare il prezzo dalle stesse agenzie. Agli agenti sarebbe toccata una percentuale 5 per cento sulla maggiorazione del prezzo del biglietto.

Un esempio: per una missione dell’agosto 2010 il costo era stato di 1.461,22 euro per ciascuno dei due biglietti, ma sarebbe stata stata rendicontata una cifra di 2.438,22 per ogni agente.

I legali delle difese, avvocati Walter Cutrono, Enrico Sanseverino, Filippo Gallina, Michele Caruso e Alessandra Nocera, hanno sempre sostenuto la correttezza degli imputati.



