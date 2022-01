“Sicily in decay”, a Catania la mostra sulla Sicilia decadente

CATANIA – Una mostra fotografica a cura del fotografo catanese Carlo Arancio, intitolata “Sicily in decay”, è in esposizione già dal 20 dicembre a Catania nella doppia location di Palazzo Scammacca e Palazzo Biscari e resterà aperta al pubblico fino al 20 febbraio.

La mostra, realizzata con il sostegno delle cantine Murgo e di Isola, è un emozionante archivio di immagini della Sicilia decadente frutto di centinaia di esplorazioni all’interno dell’antico patrimonio isolano. Una ricerca sviluppata con discrezione che ha dato luce alle bellezze nascoste e dimenticate di dimore nobiliari e rurali.

L’obiettivo attento e delicato di Arancio ha puntato le tracce di un’epoca passata dove il tempo si è fermato o ha cominciato a scorrere più lentamente perché nessuno è rimasto a misurarlo.

“Mi piace entrare dentro case all’apparenza diroccate ma che mantengono al loro interno un fascino diverso ma non meno armonioso,- sostiene il giovane fotografo – dentro edifici che hanno perso la loro funzione e magari sono diventati un tutt’uno con la natura, generando una bellezza romantica, figlia dell’uomo e dell’entropia. Tutti i fatti umani hanno un inizio ed una fine, anche l’architettura. Sicuramente non si può arrestare il decadimento, non si può pensare di salvare tutto il patrimonio storico – architettonico dell’Isola ma poiché questi luoghi rappresentano la nostra storia e sono lo specchio della nostra cultura, con questa iniziativa Sicily in Decay si vuol farsi carico di conservare la memoria tramite la fotografia”.

La scelta dei due palazzi ospiti, Scammacca e Biscari non è casuale, perché sono entrambi due architetture del passato ancora oggi nel pieno della loro vita e della loro attività. Insomma nulla lasciato al caso.

Carlo Arancio, laureando in Architettura con le scarpe spesso sporche di fango, catanese curioso e fotografo autodidatta. Da anni appassionato di architetture del passato ed affamato di bellezze perdute gira la regione intrufolandosi in luoghi di pregio dove lasciare al suolo orme di passi e le tracce del treppiedi, rubando, al tempo e alla luce, fotografie. Sicily in Decay è la sua prima esposizione pubblica.



