Sospensione Pogliese, Bianco: “Correre ai ripari”

CATANIA – Sofferenza per il periodo tormentato che sta attraversando la città: è quello che esprime l’ex sindaco Enzo Bianco in una nota diffusa su Facebook sulla sospensione di Salvo Pogliese. Bianco aggiunge la sua reazione a quelle in arrivo dal mondo politico e delle associazioni, e condivide poi la nota della coordinatrice del Pd catanese Elisabetta Vanin: “L’amministrazione Pogliese sarà ricordata per il caos di questo mese”.

La nota di Bianco

“Soffro molto a vedere Catania in queste condizioni – scrive Bianco su Facebook – uno dei periodi piu tormentati della sua storia. E la rinnovata sospensione del sindaco Salvo Pogliese (ATTO DOVUTO con le leggi vigenti) peggiorerà ulteriormente lo stato di abbandono in cui versa la città. SI CORRA AI RIPARI!”

“Condivido le parole di Elisabetta Vanin – prosegue Bianco – coordinatrice del PD cittadino: ‘L’amministrazione Pogliese, ormai al tramonto qualsiasi decisione prenderà il Sindaco, sarà ricordata per il caos di questi mesi.Il nulla amministrativo, nessuna programmazione per spendere le risorse a disposizione, la mancanza di una visione, ma soprattutto la sospensione del Sindaco per le sue vicende processuali, come previsto dalla legge. Un tira e molla che il primo cittadino sta costringendo la città a subire. Pogliese ha tutto il diritto di difendersi e opporsi alle gravi accuse che gli vengono mosse, ma la città non andava lasciata al rischio di quello che oggi sta accadendo. La candidatura di una persona sotto processo per quel tipo di reato, che se condannata avrebbe lasciato la città senza guida, com’è puntualmente avvenuto, era un rischio altissimo. E infatti lo avevamo già denunciato nel 2018 in campagna elettorale, come ho avuto modo di affermare ieri insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo e al segretario provinciale Angelo Villari. Nessuno pensi di continuare con questa incertezza per altri 14 mesi. Faccio appello al Sindaco affinchè abbia rispetto della città: Catania non merita questo caos.’



