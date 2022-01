Asp di Palermo, la Fials: errori nelle progressioni del personale

PALERMO – La Direzione generale dell’Asp di Palermo non rispetta le norme regolamentari approvate con tutte le organizzazioni sindacali per riconoscere le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti dell’Asp di Palermo. Lo segnala la Fials Palermo che ha raccolto le segnalazioni di diversi lavoratori riguardo anomalie sulla procedura di valutazione.

Il segretario provinciale Enzo Munafò e il segretario aggiunto Giuseppe Forte spiegano che “ad esempio al dipartimento di Radiodiagnostica alcuni dipendenti, valutati positivamente dalla commissione dopo aver preso visione della propria scheda di valutazione, secondo norma, hanno visto il proprio punteggio ridotto al momento della pubblicazione della delibera. Stesso discorso al distretto 42 del Pta Enrico Albanese dove alcuni dipendenti si sono visti valutare da uno pseudo componente di commissione inquadrato come infermiere, ma riconosciuto indebitamente da qualche dirigente locale come coordinatore del Distretto, pur non avendo mai ricevuto l’investitura ufficiale di inquadramento.

“Ritenendolo coordinatore del Distretto senza che tale qualifica avesse mai ottenuto una deliberazione dell’Azienda per tale riconoscimento – spiega la Fials – a norma di regolamento è stato nominato componente della commissione. Ma in questo modo è pure andato in conflitto di competenza con se stesso essendosi auto-valutato con un punteggio pari a 100, mentre tutti gli altri dipendenti hanno avuto una valutazione inferiore, rispetto anche ad anni precedenti ed in costanza di pandemia”.

Sempre al Distretto 42, all’interno del Servizio di Radiologia, la Fials spiega che “lo stesso componente illegittimamente nominato in commissione è stato presente nella valutazione dei Tsrm, i tecnici sanitario di radiologia medica, unitamente a tutta la commissione”.Altri dipendenti in servizio di altri dipartimenti hanno lamentato di avere appreso soltanto attraverso l’atto deliberativo Aziendale la valutazione attribuita loro, senza che gli stessi siano mai stati convocati per la presa visione così come è d’obbligo e diritto, per norma regolamentare, per la propria scheda di valutazione.

Infine alcuni dipendenti hanno rappresentato anche la violazione dell’articolo che prevede l’obbligo di informare i lavoratori aventi diritto alla progressione economica orizzontale della pubblicazione della selezione interna che era stata indetta.

La Fials-Confsal si riserva quindi “di intervenire presso altri gli organi competenti” e chiede un urgente incontro alla Direzione generale al fine di ottenere chiarimenti e rimuovere tutte quelle storture che hanno causato penalizzazioni a taluni dipendenti a vantaggio di altri”.



