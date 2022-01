Covid, Costa: cambiare regole per scuole e sistema a zone

PALERMO – “Il quadro di oggi ci permette assolutamente di mettere in atto una semplificazione delle regole per le scuole”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa al Tg1, ha parlato della necessità di rivedere le regole anticontagio per le scuole.

Costa ha fatto due esempi. “Dobbiamo chiarire – ha precisato – che una classe in dad non significa quarantena ma autosorveglianza. Questa sarebbe una risposta importante per le famiglie e credo sia utile abolire anche il tampone per il rientro in classe dei ragazzi che sono in Dad”. Sulle scuole, ha concluso Costa, “c’e’ bisogno di semplificare le norme, lo chiedono le regioni, gli istituti scolastici, le famiglie”.

Inoltre c’e’ il tema di superare del superamento del sistema a zone. Per il sottosegretario la zona rossa va tenuta “come zona di controllo e monitoraggio, ma togliere ogni restrizione in quella zona, significa dare fiducia ai cittadini, quei 47 milioni che si sono vaccinati e a tutte le attività economiche”.

