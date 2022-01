Emergenza covid, le Regioni chiedono al governo delle semplificazioni

ROMA – Le Regioni chiedono all’unanimità una generale semplificazione dell’emergenza Covid, con lo stop alle fasce a colori, al conteggio dei malati per altre patologie tra i ricoverati Covid, agli asintomatici sottoposti a sorveglianza sanitaria, agli studenti vaccinati in dad. Una posizione che sarà messa nero su bianco in un documento da sottoporre all’attenzione del Governo. Intanto si registra un lento calo dei casi: 186.740 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri 77.696. 468 vittime, ieri erano state 352.



