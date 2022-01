Emergenza Covid negli ospedali, “ma Razza è a Roma con Musumeci”

PALERMO – “Della situazione nei pronto soccorso avremmo voluto parlare con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza oggi in commissione. Ma la seduta è saltata perché abbiamo saputo che l’assessore si trova a Roma al seguito del presidente Musumeci. Stanno programmando il futuro e non stanno pensando alla situazione drammatica che sta vivendo la Sicilia in queste ore”. Lo afferma Giorgio Pasqua, deputato regionale del movimento cinque stelle, commentando la situazione nelle aree di emergenza degli ospedali a Palermo.

La situazione nelle strutture ospedaliere del capoluogo continua, infatti a essere difficile.



