Ipotesi Cassese al Quirinale per la destra, la sinistra: uniti o salta il governo

La partita per il Quirinale è nel vivo. ‘La soluzione può essere vicina’, dice Salvini. Poco più tardi, Il Foglio segnala la presenza del leader della Lega a casa di Sabino Cassese, 86 anni, ex giudice della Consulta, ministro del governo Ciampi. Poco dopo, fonti della Lega smentiscono l’incontro.

Forza Italia non conferma le indiscrezioni di stampa che vorrebbero l’ex ministro del governo Ciampi e giudice della Consulta, Sabino Cassese, come possibile candidato alla presidenza della Repubblica dopo un incontro con Matteo Salvini. “Dovete chiedere a qualcun altro, non a noi. Mi pare che la Lega abbia fatto una smentita” ha detto infatti la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli uscendo dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si è recata insieme al vice presidente del partito Antonio Tajani per un incontro con Silvio Berlusconi.

Alla vigilia della notte decisiva per il Quirinale, il centrodestra appare diviso e il centrosinistra è in pressing per evitare un muro contro muro nella quarta votazione che faccia saltare la maggioranza di governo e rischi di far precipitare l’Italia nell’instabilità. Grillo smentisce di aver chiesto a Conte di sostenere Draghi. Di Maio: ‘cerchiamo un nome condiviso o domani si spacca la maggioranza’.

Letta ha criticato la fuga in avanti sul nome della presidente del Senato Casellati. “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. rappresenterebbe in sintesi il modo più diretto per far saltare tutto”, ha scritto il segretario Pd su twitter. Sul tweet di Enrico Letta su Casellati fonti del Narareno hanno poi chiarino che non era rivolto al leader del M5S Giuseppe Conte «che peraltro prima del segretario aveva fatto una dichiarazione molto simile». Dal Nazareno hanno inoltre precisato che «con Conte c’è piena sintonia».

