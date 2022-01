Palermo, bimba di un anno e mezzo in overdose

PALERMO – Un altro caso di bambini in overdose. Stavolta a finire in ospedale è una bimba di un anno e mezzo. È giunta due giorni fa dall’Agrigento all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Ora sta meglio. Si tratta del quinto caso in pochi mesi.

La bimba ha ingerito della droga. Si è temuto il peggio. “Le condizioni della bimba sono migliorate – spiega Marilù Furnari, direttore sanitario dell’ospedale palermitano –. Dopo essere stata ricoverata in neurochirurgia è stata trasferita in reparto”.

Sarebbe stata la madre ad accorgersi che la figlia aveva dell’hashish in bocca. Po la corsa disperata di sera a Palermo. Le indagini sono coordinate dalla polizia. La droga è stata lasciata incustodita in casa.

