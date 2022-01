Palermo, sporcizia e carcasse d’auto nei sottopassi di viale Regione

PALERMO – “Degrado, sporcizia e persino la carcassa di un’autovettura abbandonata. La situazione di tutti i sottopassi di viale Regione Siciliana è drammatica, tra questi quella del sottopasso di Borgo Ulivia è particolarmente allarmante – denuncia il capogruppo della Lega al Comune di Palermo, Igor Gelarda -. Siamo davanti al giardino di via Cingallegra, nel quartiere Falsomiele-Borgo Ulivia. Il sottopasso dovrebbe unire ciò che la circonvallazione ha diviso, eppure ci troviamo in una zona inaccessibile per i pedoni. Non sembra di essere neanche in Italia. Abbiamo trovato oltre alla carcassa di un’auto, quella di un paio di motori e, poi, siringhe, materassi e rifiuti ingombranti. È necessario intervenire immediatamente per bonificare la zona e chiedere anche dei finanziamenti al Ministero dell’Interno per installare delle telecamere di videosorveglianza. In realtà sono tutti i sottopassi di viale Regione Siciliana che presentano criticità e sono inaccessibili.Ingombranti, erba alta e siringhe ovunque. In alcuni ci sono evidenti infiltrazione di acqua, in altri sembrano esserci proprio problemi strutturali. Manca l’illuminazione, mancano i gradini perché il basolato in marmo ha ceduto, pareti rigonfiate. Serve un intervento urgente di bonifica dell’intera rete dei sottopassi della città”.



