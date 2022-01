Salina, due comuni ‘litigano’ sul confine e sull’area per i rifiuti

Nell’isola di Salina, 2400 abitanti e tre Comuni, due di questi, Malfa e Leni, sono “litigarelli”. Il contenzioso riguarda il confine tra i due enti. Il sindaco di Mlafa Clara Rametta è costretta a far transitare i camion dei rifiuti in un’area di Leni sostenendo che “esiste una servitu’ di passaggio”. Ma il collega Giacomo Montecristo non è d’accordo. E così i due sindaci si ritrovano ormai da anni davanti al Tar di Catania dove ha vinto Leni e adesso al Cga di Palermo dove si è rivolto il comune di Malfa. Montecristo e Rametta sono rappresentati dagli avvocati Claudio Rugolo di Messina e Saro Venuto di Lipari a cui hanno stanziato rispettivamente 4 mila 992 euro e 12 mila 478 euro.

Al momento i due sindaci non hanno commentato. Montecristo si è limitato a dire “parlerò a fine causa…”. In realtà, nella seconda isola delle Eolie, è da tempo che tra Malfa e gli altri due Comuni, Leni e Santa Marina, “non corre buon sangue”. Anche sull’area marina protetta c’è spaccatura. Il sindaco Rametta è favorevole, i colleghi di Salina sono contrari, così come anche il sindaco di Lipari Marco Giorgianni. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI