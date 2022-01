Sigel Marsala: domenica in campo alle 15.30

MARSALA – Archiviata la complessa esterna di Brescia, la squadra della Sigel agli ordini di coach Bracci e del vice Tomasella è concentrata sulla settimana di allenamenti che la attende. Equilibrata sarà l’alternanza tra “tecnico” le sessioni in palestra per tutto l’arco della settimana. Il tutto in funzione dell’impegno casalingo di domenica 30 gennaio con avversarie le frusinati di Assitec Sant’Elia. Questo pomeriggio, intanto, la truppa azzurra farà nuovamente presa sul lavoro iniziando la settimana dalla sala pesi.

LA PREPARAZIONE

La Sigel Marsala si allenerà durante i giorni di avvicinamento allo scontro diretto anche al ritmo di doppie sedute tecniche al “Fortunato Bellina”. Così sarà per la giornata di mercoledì 26 gennaio. Nel mirino c’è l’Assitec Sant’Elia. A tal proposito giunge comunicazione dalla Lega Volley Femminile, per mezzo della circolare del 24 gennaio 2022 n°65/21-22, che la gara di campionato programmata perdomenica 30 gennaio contro Assitec Sant’Elia valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 girone “A” è stata anticipata, incassato il benestare delle due Società, al PalaBellina di Marsala sempre nella medesima data con orario d’inizio fissato alle ore 15,30.



