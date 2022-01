Tremestieri, oltre 4 milioni dai Fondi del Pnnr

CATANIA. Finanziamento per milioni di euro erogati al Comune di Tremestieri Etneo. Ammonta infatti a 4.700.000 euro il totale delle somme che il Conune etneo è riuscito a farsi finanziare nel quadro del Pnnr.

Un grosso successo, considerato che la cifra massima finanziabile era di 5 milioni di euro. La somma sarà così ripartita:

1.950.000 euro saranno destinati all’ampliamento e ammodernamento del campo sportivo comunale Giulio Nicosia.

899.689.000 euro serviranno a riqualificare l’immobile sequestrato alla mafia sito in via Trigona, ove verrà realizzato un moderno Parco Educativo Stradale dal nome “La strada è vita”.

Con 1.350.000 euro sarà adeguata e riqualificata la scuola elementare di via Sciare a Piano, mediante adeguamento sia strutturale che sismico.

Infine, con i restanti 500.000 euro, sarà realizzato un impianto sportivo polivalente in tensostruttura in via degli Ulivi.

Soddisfatto il Sindaco Santi Rando che afferma: “Questo importante finanziamento plurimilionario porterà un netto miglioramento al paese e alla qualità della vita dei suoi abitanti”.

Aggiunge il primo cittadino: “Abbiamo lavorato strenuamente per essere ammessi a tutti i finanziamenti e ci siamo riusciti. Ringrazio gli uffici della V Direzione nella persona del Dirigente Arch. Angelo Plastini che hanno lavorato ai progetti e l’Assessore ai Lavori Pubblici Sebastiano Caruso che ha seguito in prima persona tutte le procedure”. Chiosa il sindaco Rando: “A breve Tremestieri avrà un volto nuovo e sempre più vivibile per tutti i suoi cittadini”.



