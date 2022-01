Putin vede gli imprenditori italiani, critiche da Ue

Le autorità europee bollano come inopportuno il meeting mentre sull'Europa soffiano venti di guerra

L’Ue considera ‘inopportuno’ l’incontro organizzato oggi dalla Camera di commercio italo-russa tra alcune grandi aziende italiane e Putin. La polemica arriva dopo l’incontro di questa mattina fra il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e alcuni imprenditori italiani. La Russia considera l’Italia come “uno dei suoi principali partner economici”. ha detto Putin, durante l’incontro. Le compagnie energetiche italiane stanno ricevendo gas russo a “prezzi molto più bassi di quelli di mercato” grazie ai contratti a lunga scadenza con Gazprom, ha affermato il leader russo.

L’incontro con Punti non è andato a genio alle autorità europee. “Specialmente visto il contesto, dato che la Russia sta intimidendo l’Ucraina e cerca di minare le fondamenta della sicurezza in Europa”. Tre rappresentanti di gruppi industriali italiani, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, hanno però rinunciato all’incontro online.

Nel frattempo cresce la tensione: gli Stati Uniti si aspettano ‘un possibile uso della forza militare’ da parte della Russia in Ucraina ‘entro metà febbraio. ‘Siamo pronti a tutto’, ha detto alla Duma il ministro degli Esteri russo Lavrov.

Già da ieri, la Russia ha avviato esercitazioni con carri armati in Crimea e mentre cresce la tensione in Ucraina e si intensificano gli sforzi diplomatici. La Ue ha promesso ‘sanzioni massicce in caso d’aggressione’ di Mosca. Joe Biden ha annunciato che potrebbe considerare sanzioni personali contro Putin, e ha avvertito la Bielorussia che se aiuterà Mosca a invadere l’Ucraina ci sarà una risposta “ferma”. Una minaccia di invasione al momento ‘non esiste’, ha detto il governo di Kiev.

