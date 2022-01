Aeroporto Falcone e Borsellino, nuovo volo Palermo-Deauville

PALERMO – Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori e annuncia un nuovo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Palermo: dal 15 aprile, infatti, sarà possibile volare alla volta di Deauville, celebre località balneare del Calvados e porta di accesso per visitare la Normandia. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 1 frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.500 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento verso la Francia, salgono a 17 le destinazioni raggiungibili da Palermo a bordo degli aeromobili del vettore, che presso lo scalo siciliano è la seconda compagnia aerea per numero di collegamenti attivi.

L’avvio della rotta accorcia ulteriormente le distanze tra Palermo la Francia, verso la quale sono già attivi i collegamenti per Lione, Nantes, Nizza e Strasburgo. Con Volotea, i passeggeri siciliani potranno raggiungere comodamente il Nord della Francia, programmando uno short break alla scoperta delle Normandia, regione che coniuga arte, cultura e natura, e dei suoi caratteristici borghi come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una vacanza nelle terre siciliane all’insegna di mare, storia e ottima cucina.

L’annuncio del nuovo volo Palermo-Deauville riconferma l’impegno della compagnia nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio da e per la Sicilia. Dall’avvio delle sue attività, nella primavera del 2012, Volotea ha investito all’Aeroporto Falcone e Borsellino, contribuendo in modo significativo a migliorare la connettività dell’isola con la terraferma. A Palermo, la low cost ha recentemente superato il traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati, pari a un totale di 37.100 voli operati e a un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita.

“Siamo entusiasti di poter annunciare l’avvio di una nuova rotta internazionale esclusiva presso l’aeroporto di Palermo. Il nuovo collegamento da e verso Deauville partirà il prossimo 15 aprile e rafforzerà ulteriormente l’asse tra la Sicilia e la Francia, verso la quale salgono così a 5 le rotte attive da Palermo, – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. I passeggeri siciliani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta della Normandia, una regione molto attrattiva e ricca di storia, adatta a ogni tipo di viaggiatore. Inoltre, grazie a questa nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare le bellezze della Sicilia: con i nostri voli puntiamo a sostenere e a rafforzare il settore turistico, traino fondamentale per l’economia locale”.

“È certamente un segnale positivo che arriva da Volotea, una compagnia molto legata al territorio palermitano, – ha affermato Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo -. Ed è di buon auspicio per l’inizio della prossima stagione estiva”.



