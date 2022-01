Alma Patti, restano positività: rinviata la sfida contro Civitanova

PATTI (ME) – Tramite un comunicato ufficiale, l’Alma Basket ha annunciato il rinvio della gara del 30 gennaio prevista contro Feba Civitanova Marche. Sette tesserate del team pattese sono positive al Covid-19, la società dunque sta continuando a monitorare l’evolversi dei singoli casi presenti nel Gruppo squadra. L’Alma Basket Patti ringrazia Feba Civitanova Marche per la disponibilità concessa al rinvio del match e la Lega Basket Femminile per la collaborazione. La data del recupero è stata fissata per domenica 6 marzo alle ore 16:00



