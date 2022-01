Catania, furto e danneggiamenti nella segreteria di Fava

CATANIA – Danni in seguito a un’irruzione, avvenuta stanotte, nella segreteria politica del parlamentare regionale Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia regionale. Chi è entrato nei locali ha danneggiato due stampanti e lasciato delle deiezioni all’ingresso della casa, in cui lavorano anche due avvocati in coworking.

Dall’ufficio di Fava non è stato rubato nulla: non sono stati aperti i cassetti, né sono stati toccati i due laptop presenti.

L’accaduto è stato denunciato alla polizia e sul posto è intervenuto personale della Digos della Questura. Il caso sarà portato all’attenzione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica per valutare le iniziative a maggiore tutela di Fava.

Musumeci: “Episodio da condannare”

A commentare l’episodio è una nota del presidente della Regione Nello Musumeci: “Apprendo dell’irruzione, con danneggiamenti, nella segreteria politica del presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava. Auspico che, al più presto, gli inquirenti chiariscano la natura dell’episodio, da condannare fermamente e ancor più preoccupante perché perpetrato ai danni di una delle più delicate cariche istituzionali dell’Isola”.



