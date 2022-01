Covid, Green Pass illimitato per chi ha la terza dose

La scadenza rimarrà per qui soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale

Il green pass rilasciato a guariti e vaccinati con tre dosi non avrà scadenza. Il Governo vaglia questa soluzione, ma si attende l’ok da parte del Comitato tecnico scientifico e dopo che sarà arrivato si modificherà il decreto che prevedeva dall’uno febbraio una validità di sei mesi.

Dall’1° febbraio il green pass avrà validità sei mesi dall’ultima somministrazione. Le agenzie Ema e Aifa non hanno autorizzato la quarta dose e dunque chi ha già completato il ciclo vaccinale rimane senza certificazione. Per questo si è deciso di sospendere la scadenza e renderlo illimitato fino a che non sarà stabilito se sia necessario fare un ulteriore richiamo.

Per chi ha una o due dosi rimane dunque la scadenza di sei mesi, per gli altri non sarà previsto un limite, visto che la terza dose era stata autorizzata a metà settembre e già da metà marzo non ci sarebbe copertura. Il Cts dovrà comunque esprimersi per indirizzare le decisioni del governo soprattutto per quanto riguarda i guariti che hanno già ricevuto due dosi, oppure chi aveva fatto il vaccino monodose.



