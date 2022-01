Covid, il primo giorno di respiro senza Ecmo

CATANIA – Un piccolo respiro di speranza arriva dal Policlinico di Catania. Il 44enne contagiato dal Covid che da alcuni giorni era sottoposto alla ventilazione extracorporea è stato trasferito alla Rianimazione del San Marco. Si è liberato, quindi, uno dei due posti Ecmo di tutta la Sicilia orientale.

L’equipe del primario Ettore Panascia vista la risposta alla terapia ha decanulizzato il paziente, non vaccinato, e hanno predisposto il ricovero in Terapia Intensiva. L’ultimo posto disponibile nella Rianimazione Covid dell’ospedale di Librino. Ancora una volta l’Ecmo si è rivelato salva-vita per pazienti in condizioni drammatiche a livello polmonare.

Resta immutato invece il quadro clinico del 54enne – molto conosciuto in città per il suo lavoro – sottoposto ad Ecmo da ormai 16 giorni.



