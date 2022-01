Giorno della Memoria, la cerimonia al Giardino dei Giusti

Un momento per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto, in particolare le donne e la palermitana Olga Renata Castelli, non sopravvissuta ad Auschwitz. Si è tenuto oggi, al Giardino dei Giusti di via Alloro a Palermo, la manifestazione “Un albero simbolo di vita e petali di rose su Auschwitz” organizzata dalla Fidapa Palermo Mondello e dall’Associazione Archetipa.

Durante la cerimonia, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, sono stati piantati un albero e un cespuglio di rose con due targhe in memoria “affinché nulla venga dimenticato”. All’evento erano presenti Giuseppina Bono presidente della Sezione Fidapa Palermo Mondello, Antonietta Greco presidente Associazione Archètipa, Maria Mategna assessore Cittadinanza Solidale Comune di Palermo, Giuseppina Seidita Vice President Membership Bpw[Sa1] , Eliana Calandra Dirigente Comune di Palermo – Sistema Bibliotecario-Archivio Cittadino-Spazi Etnoantropologici, Paolo Caracausi Presidente della Terza Commissione del Comune di Palermo, Maria Santangelo referente per le attività sulla legalità e la memoria Istituto Comprensivo “Biagio Siciliano” di Capaci, insieme ad una delegazione di alunni dell’Istituto. Durante la manifestazione Martina Maiorana ha eseguito al violino dei brani di musica ebraica.



