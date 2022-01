Il giorno della memoria, Fico e Casellati con le comunità ebraiche

Il ricordo dell'Olocausto con i vertici del parlamento in Largo 16 ottobre 1943 nel cuore della capitale

ROMA – In tutto il mondo si celebra oggi il Giorno della memoria dell’Olocausto. In Italia la presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico, deporranno una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani. A riceverli Ruth Dureghello, Noemi Di Segni e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni.

Tra i ricordi e le celebrazioni, anche il libro di una star di TikTok, Lily Ebert, che racconta ai giovani la Shoah. E ancora, una grande foto di una pietra d’inciampo ad aprire le pagine dei suoi profili social ufficiali e l’iniziativa della Polizia per ricordare le vittime dell’Olocausto.



