Palermo, ‘no agli sgomberi’: manifestazione a piazza Pretoria

PALERMO – Oggi, 27 gennaio, si terrà in Piazza Pretoria una manifestazione cittadina per chiedere l’immediata sospensione di sfratti e sgomberi, sul territorio palermitano.

Da mesi ormai, prefettura e soggetti istituzionali vari hanno riattivato progetti relativi a sgomberi di edifici o case occupate da famiglie in difficoltà. Da Borgo Nuovo a San Lorenzo passando per Borgo Vecchio, centinaia sono le persone che rischiano di trovarsi senza un tetto sotto cui vivere.

Da due anni in piena emergenza sanitaria; in questo lasso di tempo la situazione socio-economica non è certo migliorata tra difficoltà, disoccupazione, povertà. Già negli anni precedenti lo scoppio della pandemia, Palermo conosceva un’altra emergenza: migliaia e migliaia di famiglie senza casa, liste di richiedenti alloggi popolari infinite e soprattutto nessuna vera politica di rilancio delle assegnazioni e dell’edilizia popolare. Il contesto, quindi, è andato peggiorando mentre ancora si convive con contagi e ricoveri. Stoppare ogni progetto di sgombero è dunque doveroso.

Per queste ragioni, oggi alle 15 a Piazza Pretoria, si terrà un presidio di solidarietà con le famiglie che rischiano di essere vittime di questi progetti.



