Palermo, disagi al cimitero dei Rotoli: mancano i sacchi per i rifiuti speciali

PALERMO – Ancora problemi per il cimitero dei Rotoli a Palermo che, da qualche giorno, ha visto l’avvio della gara per la collocazione dei loculi.

“In questo momento mancano sacchi per rifiuti speciali necessari per spurgare le salme sepolte molti anni fa e quindi necessari per fare spazio a nuove bare. Sacchi che devono contenere zinco, legno e i resti dei vestiti e che sono trattati come rifiuti speciali. La gestione del cimitero dei Rotoli è una antologia di disastri”, denunciano Igor Gelarda e Maria Pitarresi della Lega di Palermo.

“Tutto questo provoca altri ritardi e disagi nelle sepolture. Non è possibile, per esempio, adesso fare spazio nelle tombe di famiglia che necessitano di estumulazioni. E quindi ci sono feretri che pure avrebbero il posto già assegnato, tombe di famiglia appunto, che sono costrette ad attendere oltre 20 giorni al deposito – proseguono Gelarda e Pitarresi – È già la seconda volta dall’inizio del 2022 che mancano questi sacchi. Una situazione che ormai è diventata paradossale ma fotografa la gestione che l’amministrazione ha sul principale cimitero della città. Una nuova vergogna che interessa il cimitero dei Rotoli”.

“Abbiamo chiesto immediatamente l’intervento dell’assessore Sala perché è intollerabile che manchino pure i presidi necessari alle estumulazioni, oltre alla vergogna delle 900 bare a deposito e di cui ancora non si hanno notizie certe sulla loro posizione”, concludono. Presentata anche una interrogazione consiliare per capire come vengono gestite le gare per l’acquisto di questo materiale.



