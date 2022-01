Passalacqua Ragusa: 8 positività, rinviati match con Sassari

RAGUSA – Sono otto le positività al Covid in seno al gruppo squadra della Passalacqua Ragusa, tra giocatrici e staff tecnico. Per tale motivo i due incontri con la Dinamo Sassari, in programma questa sera in trasferta e domenica prossima in casa, sono stati rimandati a data da destinarsi. Al momento il primo incontro in programma è quello del 5 febbraio alle ore 20.30 a Schio contro il Famila. Nel frattempo è stato definito il ritorno a Ragusa di Ruthy Hebard che è previsto per i primi giorni di febbraio.



