A Piano Provenzana i poliziotti-sciatori: in un mese 90 interventi

CATANIA- Lo scorso 23 dicembre, in concomitanza con l’apertura della stagione sciistica nel comprensorio etneo, è stato attivato il servizio di sicurezza e di soccorso in montagna della Polizia di Stato in località Etna Nord – Piano Provenzana.

I tre poliziotti che compongono il team si sono abilitati al Centro di addestramento alpino di Moena ed effettuano una forma specializzata di controllo del territorio sulle piste da sci e nell’area montana dell’Etna. La mission dei poliziotti-sciatori è garantire la sicurezza di quanti frequentano le piste innevate: sciatori, snowboarder e amanti della neve, assicurando il rispetto delle regole in pista. Inoltre, intervengono in caso di incidenti, di calamità naturali e per ogni necessità di soccorso.

Sicurezza sulle piste

Nel primo mese di attività, sono stati effettuati oltre 90 interventi di soccorso per incidenti sulle piste da sci; in alcuni casi, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto dei feriti, in considerazione della gravità delle lesioni da essi riportate.

Come accaduto, da ultimo, il 22 gennaio scorso quando, a seguito di una caduta autonoma in pista, un uomo ha battuto la testa sulla neve ghiacciata e, nonostante indossasse il casco, ha perduto momentaneamente i sensi. Avvisati via radio, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi, fondamentali soccorsi al ferito il quale si presentava confuso e spaventato, tanto da non ricordare l’accaduto. Considerati il freddo intenso, il vento molto forte e le condizioni dell’uomo, gli agenti lo hanno trasportato a valle in sicurezza, a bordo della loro motoslitta, per poi affidarlo alle cure mediche.

Automobilisti soccorsi

I tre poliziotti non si limitano ai soli interventi di soccorso in caso di infortuni, bensì si occupano di fornire assistenza agli utenti della montagna in difficoltà. L’11 gennaio, per esempio, dopo aver appreso via radio che alcune autovetture a causa di una fitta nevicata avevano rotto le catene ed erano rimaste bloccate lungo la strada che conduce a Piano Provenzana e che tra le persone in pericolo vi era anche una famiglia con due bambini e due persone anziane, i poliziotti si sono recati immediatamente sul posto. Dapprima hanno messo in salvo le persone, poi hanno liberato, anche con l’ausilio di mezzi spazzaneve appositamente richiamati sul posto, le autovetture che erano rimaste bloccate nella neve, permettendo così il rientro degli occupanti.

Uno degli automobilisti soccorsi ha inviato ai poliziotti una lettera di ringraziamento: li ha definiti “angeli” che non hanno mai abbandonato né lui né la sua famiglia.



