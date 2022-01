San Giovanni La Punta, tutta in manette la banda dei furti in casa

La procura distrettuale della Repubblica di Catania nell’ambito di indagini a carico di un catanese 36enne, indagato per il reato di furto in abitazione in concorso, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta.

Le indagini sono state avviate lo scorso 20 dicembre, quando l’uomo, secondo quanto emerso, era riuscito a darsi alla fuga dopo l’ennesimo furto in abitazione avvenuto in quelle zone. I miliati puntesi in quel caso avevano arrestato in flagranza tre catanesi, rispettivamente di 42, 49 e 53 anni, tutti appartenenti alla stessa banda.

I quattro avevano usato una Jeep Renegade già notata in altri raid, così i militari l’avevano seguita discretamente fino a via dell’Aratro di Catania, dove i carabinieri erano intervenuti. Tre presi subito, il quarto era scappato, finché non è stato identificato nel 36enne adesso ai domiciliari.

A dicembre erano stati sequestrati, oltre alla smerigliatrice usata per aprire la cassaforte di un appartamento, anche la refurtiva: orologi, monili per 15mila euro e 4600 euro in contanti.



