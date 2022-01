Sfonda la vetrina e ruba statuette di Sant’Agata, arrestato un uomo

In via Dottor Consoli, invece, un altro uomo tentava di entrare di notte in un centro estetico

La scorsa notte, il personale delle Volanti è stato inviato in via Vittorio Emanuele, a seguito della segnalazioni di un furto in atto presso un esercizio commerciale. Sul posto veniva bloccato un uomo il quale, dopo aver infranto la vetrina di un negozio di articoli religiosi, aveva asportato alcune statuette raffiguranti Sant’Agata. L’uomo veniva, quindi, arrestato per il reato di furto aggravato e portato in questura per gli ulteriori adempimenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Sempre nel corso della notte scorsa, gli agenti sono intervenuti anche in via Dottor Consoli, dov’era stata segnalato un furto in atto in un’abitazione, da parte di un soggetto che aveva scavalcato un muretto al piano rialzato per forzare la serranda della porta finestra di un centro estetico. Nonostante si fosse nascosto sotto una vettura in sosta per tentare di guadagnarsi successivamente la fuga, gli agenti trovato e arrestato per tentato furto aggravato.

L’indagato, un noto pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva delle abrasioni alla mano e, proprio sul balcone dal quale il malvivente voleva fare accesso al negozio, era stato rinvenuto uno scalpello che presentava delle tracce ematiche, a dimostrazione che era stato verosimilmente utilizzato per forzare la porta finestra del centro estetico. Portato in questura, anche per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.



