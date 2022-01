Valledolmo, morta una volontaria della Protezione civile

PALERMO – Lutto a Valledolmo, paese in provincia di Palermo, per la morte di Ramona Guzzetta, 43 anni. Era una volontaria della Protezione civile. Lavorava alla Misericordia. Ieri è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Inutili sono stati i tentativi di salvarla da parte dei medici del “Civico” di Palermo.

Di Ramona i colleghi e amici della Misericordia ricordano la “presenza costante e l’impegno in tutte le emergenze, provinciali, regionali e nazionali, degli ultimi anni. Un affidabile punto di riferimento per tutti. Quella di dedicarsi al servizio degli agli altri per Ramona era una scelta di vita cui ha prestato fede sino all’ultimo, donando i propri organi”.

Alla famiglia porge le condoglianze il dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella chiesa Maria Santissima della Purità di Valledolmo dove, già nel pomeriggio di oggi, sarà allestita la camera ardente.



