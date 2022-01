VILLAFRATI (PA) – Rosario Cannella, 67 anni, aveva appena parcheggiato il trattore ed era sceso dal mezzo per andare in tabaccheria e comprare le sigarette, mentre percorreva la strada è stato investito da un’auto e da lì è scattato il ricovero in ospedale.

Dopo un mese e mezzo di ricovero a Villa Sofia, Rosario Cannella non ce l’ha fatta.

Nel registro degli indagati è finito un 31enne che guidava la vettura.



