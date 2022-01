Akademia, si torna in campo: deciso il recupero contro Castellana Grotte

MESSINA – Ancora qualche giorno di stop dalle competizioni ufficiali per la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna che, a brevissimo, potrà tornare in campo per difendere il proprio primato in classifica. È stato ufficializzato, infatti, il recupero dell’ultima giornata di campionato contro Castellana Grotte, riprogrammato alle ore 16.30 di lunedi 7 febbraio.

In attesa che anche l’ultima atleta fuori servizio causa Covid torni arruolabile (nessun sintomo e quarantena senza problemi di salute), finalmente Coach Nino Gagliardi dopo quasi un mese può tornare ad allenare quasi tutto il gruppo al completo: le atlete via via risultate positive nel corso delle scorse settimane, fortunatamente non ha riscontrato sintomi e, seguiti i controlli di rito ed i protocolli per il “return to play” si sono definitivamente aggregate al resto del gruppo.

Un’ottima notizia per il tecnico di Akademia che, comunque, vede diverse insidie all’orizzonte: “Più che altro c’è, come per tutte le squadre del resto, l’incognita della ripresa dopo una sosta così lunga. Noi abbiamo lavorato a ranghi ridotti ma questo ci ha permesso di fare un ripasso dal punto di vista tecnico su alcune situazioni, analizzando sotto questo profilo le prime 10 gare di campionato disputate sino a questo momento. Durante questo periodo la squadra, quindi, ha sempre lavorato dandosi un obiettivo personale e di gruppo ad ogni allenamento. Chiaramente non si può trovare lo stesso ritmo della gara durante gli allenamenti ma, certamente, questo lo ritroveremo solamente riprendendo a giocare”.

Proprio la ripresa appare ormai imminente. Il blocco della Federazione Italiana Pallavolo a tutte le competizioni torneistiche è stato decretato fino al weekend del 5 e 6 febbraio. La prima data utile di lunedi 7, dunque, ha permesso ad Akademia di programmare il recupero dell’ultima giornata del girone d’andata in casa del Castellana Grotte, società che ha dimostrato grande disponibilità nell’accettare la possibilità di giocare. “Saremo in campo lunedì 7 Febbraio – conclude Gagliardi – Per poi continuare sabato 12 con Arzano. Siamo, dunque, arrivati al momento di riprendere a correre e stiamo lavorando per partire subito con il piede sull’acceleratore”.



