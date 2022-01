Catania, dalla Turris arriva Filippo Lorenzini

CATANIA – Il Calcio Catania, tramite il proprio sito ufficiale, comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Turris Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Lorenzini, nato a Carrara il 9 febbraio 1995. Nella prima parte della stagione in corso, con la squadra campana, il difensore ha disputato 18 gare nel girone C del torneo di terza serie. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, il centrale toscano ha esordito in D con il Sestri Levante e successivamente ha collezionato 180 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, indossando le maglie della Lucchese, della Casertana e del Picerno prima della recente esperienza a Torre del Greco.

Il neo-rossazzurro, giunto in sede ieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club etneo: “A prescindere dal momento complesso a livello societario, questa piazza è fuori categoria. Sono molto contento di essere qui, ora, ed è un vero onore. C’erano già stati i primi contatti in estate, stavolta per fortuna è andata bene. Potevo rimanere dov’ero ma il Catania mi ha cercato fin da subito, in questa sessione di mercato, e con insistenza: ho apprezzato molto la fiducia del direttore Pellegrino e del mister, che mi ha “svezzato” calcisticamente. Baldini mi guidò nel Bologna, in Primavera, e siamo stati insieme per diversi anni fino a Lucca in Serie C: ho sempre creduto che potesse arrivare a grandi livelli e credo che gran parte di questa bella realtà tecnica sia merito suo. È un allenatore che vive di campo, dà tanto ai ragazzi che, formati e motivati, gli restituiscono tanto in campo: sono davvero felice di ritrovarlo, entro nello spogliatoio con entusiasmo e fiducia”.

Lorenzini, che indosserà la maglia numero 26, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.



