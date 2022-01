Una multa da 10mila euro per aver chiesto nell’annuncio per una lavoro da receptionist una foto in costume da bagno delle candidate: l’ha comminata l’Ispettorato nazionale del lavoro all’azienda di Napoli che ha pubblicato l’annuncio. La sanzione è ridotta a un terzo se si paga immediatamente.



