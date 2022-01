Concorso alla Guardia di finanza, bando per 15 ufficiali

Ecco come partecipare alla selezione. Il bando in Gazzetta Ufficiale

ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – numero 5, del 18 gennaio 2022, il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” della Guardia di Finanza.

Le Fiamme gialle selezionano le seguenti figure: 3 posti per amministrazione; un posto per commissariato; 4 posti per telematica; 3 posti per infrastrutture; uno per motorizzazione-settore navale; 3 sanità.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni e in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di lauree magistrali/specialistiche attinenti ai posti per i quali ci si candida.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2022.La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it



