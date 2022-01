Meteo: in Sicilia continua il bel tempo, tutte le previsioni

Al Sud molte nubi su Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolate precipitazioni dal pomeriggio su Appennino Campano e ovest Calabria e dalla sera anche sulla Sicilia settentrionale, con quota neve intorno 1200 metri sull’Appennino Campano; poche nubi sparse inizialmente sul resto del Sud e in graduale aumento, con isolate piogge o brevi rovesci dal pomeriggio su Molise e Puglia e in serata anche sui settori est di Basilicata e Calabria, con quota neve intorno 1000 metri a partire dal Molise. All’inizio della prossima settimana è prevista una nuova ondata di freddo con venti forti.

Le temperature

Temperature minime in calo su Puglia meridionale, stazionarie su Sicilia, sud Calabria ed in generale aumento altrove; massime stazionarie. Venti deboli occidentali con locali rinforzi su Sicilia, Calabria e coste adriatiche, in graduale moderata intensificazione, dai quadranti settentrionali, su Puglia e Calabria. Mari da poco mossi a mossi, tendente a molto mosso lo stretto di Sicilia.



