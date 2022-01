Monreale, due giorni di tamponi drive-in: le info

MONREALE (PA) – Nuovo Drive in, domani mattina a Pioppo dalle ore 9.00 alle ore 13, in Via Giovanni Paolo II°, nell’area adiacente l’Istituto Margherita di Navarra.

Lo screening avverrà in modalità drive in ed è riservato alla popolazione scolastica di tutte le scuole monrealesi (alunni, personale docente, personale ATA e personale amministrativo).

L’iniziativa sarà ripetuta martedì presso il parcheggio Torres, dalle 14.00 alle 18.00 e in quell’occasione lo screening sarà dedicato alla popolazione scolastica monrealese.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Monreale in collaborazione con medici, operatori sanitari che si occuperanno dei tamponi. Le aree interessate saranno vigilate dalla Polizia Municipale e dalla Protezione civile.

Non sarà necessario prenotarsi, il turno sarà preso secondo l’arrivo delle auto. I moduli dovranno essere compilati in ogni sua parte, per chi non ne li avesse saranno forniti in presenza. La certificazione rilasciata non avrà validità di green pass e sarà libera scelta del medico di base o del pediatra validare l’esito del tampone eseguito.



