Palermo, Aziz Toure torna in rosanero dal Napoli

PALERMO – È tornato a Palermo Aziz Toure, il centrocampista classe 2002 che lo scorso anno aveva lasciato la Primavera del Palermo per aggregarsi alla squadra Under 19 del Napoli nel campionato Primavera 1. Dopo l’esperienza campana ad alto livello formativo, con svariati allenamenti anche con la prima squadra allenata da mister Spalletti ai vertici della Serie A, Toure torna quindi a casa a dare una mano agli “aquilotti” allenati da Stefano Di Benedetto, attualmente primi in classifica nel proprio girone, con la prospettiva di poter continuare il proprio percorso di crescita e presto tornare a disposizione, eventualmente, anche della prima squadra rosanero.



