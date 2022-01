Palermo, è morto Cesare Augusto Sirna ex dirigente della Regione Siciliana

PALERMO – Lutto nel mondo della Regione. È morto Cesare Augusto Sirna, ex dirigente della Regione Siciliana, figura storica dell’Assessorato agli Enti locali e professore universitario di ordinamento amministrativo degli Enti locali all’Università di Palermo.

A dare notizia della scomparsa e ad esprimere il proprio ricordo dell’uomo è stato sui social l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro. “Quella della Regione Siciliana – ha scritto – non è solo una storia fatta di leggi, di bilanci, di sottogoverni e di contrasti politici ma anche, e forse soprattutto, quella di volti, di competenze e di vicende umane e professionali che hanno segnato profondamente il tessuto dell’Amministrazione nello svolgersi più avanzato e consapevole delle sue funzioni a servizio del bene comune. Uno di questi volti – ha aggiunto – è stato certamente quello di Cesare Augusto Sirna, storico dirigente dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, per molti anni punto di riferimento indiscusso per amministratori di comuni e province di qualsiasi colore politico e “maestro”, competente e, in materia di Ordinamento regionale degli enti locali per intere generazioni di colleghi, cresciuti alla sua scuola, così come per l’intera compagine dei funzionari locali operanti nell’Isola.

“Vogliamo ricordarlo, adesso che ci ha lasciati – ha concluso Cuffaro -, con affetto e gratitudine per il prezioso contributo reso al cammino della nostra terra attraverso la totale dedizione al compito professionale che la vita gli aveva assegnato. La Regione ha perso un grande dirigente, la Sicilia un uomo vero”.

I funerali avranno luogo, sabato 29 gennaio, presso la Parrocchia Gesù, Giuseppe e Maria, a Palermo.

