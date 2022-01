Palermo-Messina, torna il derby al “Barbera”: info biglietti

PALERMO – Come comunicato dalla società rosanero, è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Messina, prevista per mercoledì 2 febbraio alle ore 18.00 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17:30 di mercoledì 2 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 e mercoledì fino alle 13:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

TARIFFA INTERA

Curve € 10 Gradinata € 20 Tribuna laterale € 30 Tribuna centrale € 40 Tribuna centralissima € 60 Tribuna sostenitori € 90

TARIFFA RIDOTTA: Donne, Over65 (nati entro il 31 dicembre 1955), Under18

Curve € 8 Gradinata € 16 Tribuna laterale € 24 Tribuna centrale € 32 Tribuna centralissima € 48 Tribuna sostenitori € 82



SETTORE OSPITI: in attesa di disposizioni da parte delle Autorità di P.S.

Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 50% della capienza massima autorizzata.



Secondo la normativa vigente fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, l’accesso allo stadio in qualsiasi settore è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di Super Green Pass. L’uso della mascherina FFP2 rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto.



