Palermo, Rap il piano dello spazzamento fino al 4 febbraio

PALERMO – La Rap ha programmato una serie di interventi di pulizia in alcune strade dell’ottava circoscrizione di Palermo. Dal 31 gennaio al 4 febbraio prossimi saranno effettuati, con l’ausilio della polizia municipale e delle autogru dell’Amat, gli interventi di spazzamento meccanizzato. Stanotte, invece, a chiusura della settimana gli uomini dell’azienda rifiuti del capoluogo saranno impegnati in via Don Orione. Qui, già ieri, sono stati effettuati interventi di pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio di stasera delle macchine spazzatrici.

La Rap chiede agli automobilisti, residenti nella suddetta via, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni, con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita.

Ecco, nel dettaglio, gli interventi in programma nella settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022

Lunedì 31.01.22: via Franz Liszt; Martedì 01.02.22: via del Bersagliere e via dell’Artigliere; Mercoledì 02.02.22: via Notarbartolo; Giovedì 03.02.22: via Marchese Ugo; Venerdì 04.02.22: via Terrasanta.



