Partinico, è morto Totò Campione: fu presidente del consiglio comunale

Tutta la comunità di Partinico, grande centro in provincia di Palermo, piange per Salvatore Ciriello Campione, conosciuto come Totò Campione, di 67 anni e molto noto per i suoi trascorsi in politica e nel mondo dello sport. Sarebbe stato stroncato da un infarto mentre si trovava all’interno della sua agenzia assicurativa. Vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto. Totò Campione fu presidente del Consiglio comunale nella metà degli anni Novanta a Partinico e si presentò anche all’Assemblea regionale siciliana alle elezioni del 1996, ma senza successo. Grande appassionato di calcio, fu anche presidente del Partinicaudace.

Il cordoglio

Arriva proprio dalla società una nota di cordoglio: “L’ASD Partinicaudace Calcio, con grande commozione, dispiacere e incredulità apprende del decesso dell’ex presidente Salvo Campione, stroncato da un infarto“. Numerosi i messaggi a lui rivolti. Il leader della nuova Dc, Totò Cuffaro, lo ricorda così: “La Dc ha perso un grande dirigente – ha scritto sui social – la passione e l’impegno di Salvo Campione per la rinascita del nostro partito sono stati preziosi e importanti. Tra i primi ha aderito alla nuova Dc e l’ha fatto con umiltà e senza aspirazioni di protagonismo ma con desiderio di lavoro e di contribuire alle affermazioni dei valori in cui ha creduto. Ci mancheranno le sue riflessioni e la sua voglia di speranza. Esprimo a nome di tutta la Dc Nuova – conclude Cuffaro – sentite condoglianze alla famiglia”. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



