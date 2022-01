Quirinale, il ‘discorso’ di Siffredi e il messaggio a Salvini VIDEO

ROMA – Mentre i partiti sono impegnati da cinque giorni senza successo a trovare la quadra per individuare il nome giusto per la successione a Sergio Mattarella sulla poltrona di presidente della Repubblica, spopola in Rete un video del pornoattore italiano più famoso del mondo che lancia la sua candidatura per il Colle.

Proprio lui, Rocco Siffredi, si è proposto come Capo dello Stato in una clip video diventata virale in cui tra il serio e il faceto manda un messaggio ai politici e, in particolare, al leader della Lega Matteo Salvini.