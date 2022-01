Quirinale: parte la quinta votazione, governo a rischio IN AGGIORNAMENTO

Sull’elezione del Capo dello Stato, a sentire le prime dichiarazioni del giorno, si gioca la tenuta del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Oggi alla 11.00 inizierà la quinta chiama e dopo i tentativi di unità da parte delle forze del centrodestra e del centrosinistra, le strade sembrano dividersi irreparabilmente. Insomma, la partita per il Quirinale è più che mai nel vivo.

Il centrodestra voterà alla quinta chiama uno dei nomi della rosa già noti, Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma tra le opzioni c’è anche il nome del Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, considerata anzi la soluzione più probabile. Lo ha stabilito il vertice del centrodestra che ha affidato a Matteo Salvini il mandato di verificare durante la notte quale soluzione avrà più chance di successo. Uno strappo che potrebbe provocare la decisione del centrosinistra di protestare, uscendo dall’aula al momento del voto. La decisione finale su chi votare sarà presa nell’ennesimo vertice dei leader poche ore prima del voto dei grandi elettori.

La reazione dal campo del centro sinistra non si è fatta attendere. “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati presi in giro per tre giorni” dice il Dem Enrico Letta commentando le ipotesi di voto del centrodestra. “Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci con idee fantasiose” dice entrando al vertice con leader e capigruppo Pd, M5s e Leu. “Chiederemo a Fico di arrivare almeno a due votazioni al giorno”. “Se presenteremo un nostro nome? Ne discuteremo” ha aggiunto Letta. Oggi, quindi, potrebbe essere una giornata decisiva.

Anche Giuseppe Conte è alla Camera ma non dichiara “Non escludo l’ipotesi che possa esservi un Mattarella bis” dice Matteo Renzi. “Al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o l’ipotesi è in campo con tutta la sua forza”.

IN AGGIORNAMENTO

11.32 – All’interno dell’accelerazione del Centro destra per il voto sul quirinale, Giorgia Meloni riunisce grandi elettori Fdi Prima i deputati e dopo i delegati regionali con i senatori per serrare le fila. Parlando con i cronisti Lorenzo Cesa (Udc) si dice fiducioso che la maggioranza non si spacchi. “Oggi il centrodestra vota compatto Casellati -ha detto – e speriamo ce la faccia”.

11.17 – I senatori del Pd, del Movimento 5 stelle, di Leu e di Italia viva non stanno rispondendo alla prima chiama del quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica.

10.52 – Ok dalla capigruppo a un calendario di votazioni più veloce. Ci saranno due chiame al giorno. Da domani si inizierà alle 9.30 e poi alle 16.30.

10.27 – “La destra balla da sola, torna ad avanzare una proposta quella della senatrice Casellati che è già stata definita irricevibile. Io penso che sia arrivato il momento per lo schieramento progressista di avanzare una proposta, penso che il signor ‘sediamoci’ difficilmente possa guadagnare consensi. Non si può continuare così.” Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso di Coffee Break.

10.20 – Si definisce sempre più l’ipotesi che alle 11 il centrodestra voti compatto per la candidatura della presidente delle Camera Elisabetta Casellati. Giorgia Meloni commenta così il risultato raggiunto: “Sono contenta che si sia arrivati a questa definizione di andare in Aula con un candidato proposto dal nostro campo, una donna, la seconda carica dello Stato, una figura meno politicizzata e più istituzionale”.

10.09 – Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza, rivolgendo ai leader del centrosinistra la richiesta di un vertice entro le 11, a Montecitorio. Oggi la Lega insiste per due votazioni

9.57 – “Italia Viva non vota la Casellati come non voterà nessun nome divisivo. Lo abbiamo sempre detto. Il centrodestra la smetta di inseguire Giorgia Meloni che ha il solo intento di dividere la maggioranza di governo”. Così sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

9.50 – Anche alla quinta chiama l’orientamento dei leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera sarebbe quello della scheda bianca. Al vaglio anche candidature alternative.

9.30 – Entrando a Montecitorio, a promuniciarsi sulla possibilità di uno voto sulla Casellati è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi: “Adesso abbiamo una riunione del centrodestra, si deciderà il da farsi”. Per il forzista però “il governo non c’entra niente”.

