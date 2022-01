Rogo in casa, uomo ustionato: salvato dai vicini di casa

CALATABIANO – È ricoverato in prognosi riservata l’uomo che è rimasto ustionato durante il rogo nella sua casa. È stato trasportato all’ospedale di Taormina. L’incendio è divampato stamattina intorno alle 10 a Calatabiano. È andato completamente distrutto il primo piano di una palazzina in via Roma angolo via Soldato Vitale a Calatabiano. Il proprietario è stato salvato dai vicini che lo hanno portato fuori dall’abitazione dove è stato trovato svenuto. All’arrivo dei pompieri infatti il ferito era già per strada con diverse ustioni nel corpo e i sintomi dell’intossicazione.

Ad operare sono stati i vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto. Dalla sede centrale è stata inviata a supporto anche un’autobotte.

In via Roma, nel teatro dell’incendio, si sono precipitati anche militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale del Comune di Calatabiano.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI