Si allontana da casa e commette una rapina a Palermo: fermato minorenne

PALERMO – La famiglia, che vive a Trapani, aveva denunciato l’allontanamento del figlio 17enne, la polizia l’ha fermato per un controllo e trovato in possesso di un coltello, passamontagna e una pistola a salve priva del tappo rosso.

Il giovane, temendo di essere incastrato, avrebbe ammesso in maniera immediata la propria responsabilità in relazione a due rapine. Una consumata e una tentata in altrettanti supermercati, pochi giorni prima a Palermo, in viale Amedeo d’Aosta e via Messina Marine a Palermo ai danni dei supermercati Paghi Poco.

Gli investigatori esaminando il cellulare in suo possesso hanno notato la presenza di uno screenshot di un articolo pubblicato da un giornale online palermitano riguardante i colpi a Palermo. Sono stati contattati i colleghi del commissariato di Brancaccio e dalla immagini sequestrate uno degli autori potrebbe essere proprio il ragazzo che in un supermercato ha portato via 2 mila euro.

Alla luce degli indizi raccolti il giovane è stato sottoposto a un fermo per rapina aggravata continuata in concorso e trasferito nel carcere minorile Malaspina. Indagini in corso per rintracciare il complice che quel giorno sarebbe entrato in azione insieme al diciassettenne. Il fermo è stato convalidato.



