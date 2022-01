TeLiMar in trasferta a Catania nel recupero della 13^ giornata

È tempo di recuperare l’ultima giornata del girone di andata per il TeLiMar Palermo, impegnato in trasferta contro la Nuoto Catania nel tredicesimo turno del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie A1. Fischio d’inizio alle ore 16 di domani, sabato 29 gennaio, alla Piscina Scuderi agli ordini degli arbitri Riccardo Carmignani e Riccardo D’Antoni. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.



Il match, che doveva essere disputato l’8 gennaio, era stato rinviato a causa di alcune positività al Covid-19 tra le file della compagine etnea. Nel frattempo, il Club dell’Addaura ha dovuto spostare la preparazione nell’impianto del CUS Palermo a causa della chiusura della Piscina Olimpica Comunale di viale del Fante per la presenza del batterio della legionella, rinvenuto nel corso delle analisi di routine: “Immediata la reazione della Società – sottolinea l’allenatore Gu Baldineti -, il Presidente Giliberti ha da tempo stretto un accordo di collaborazione con il CUS Palermo che ci sta permettendo di continuare ad allenarci nel loro impianto. Certo, gli spazi non sono gli stessi, e per questa ragione speriamo di poter tornare presto a “casa nostra”, anche in vista dei prossimi impegni”.



Tornare in vasca a giocare è l’unica cosa che conta: «È stata una lunga attesa, con l’ultima partita (vittoria sul CN Posillipo, n.d.r.) che risale al 18 dicembre», prosegue il tecnico, che non vede l’ora di scoprire “quanto la squadra sia andata avanti facendo tesoro soltanto delle partitelle che giochiamo tra di noi. Stiamo tutti soffrendo questi impegni ad intermittenza e le difficoltà sono le stesse per tutti – ricorda -. Sappiamo che ci troveremo di fronte un’ottima squadra, con un bravissimo allenatore. Una squadra che avrà dalla sua il fattore campo, con una piscina stretta, caldissima sotto tutti i punti di vista, anche se con la capienza della tribuna ridotta al 35% a causa dei protocolli anti-covid lo sarà un po’ meno, ma il nostro obiettivo è di tornare a Palermo con i tre punti, per poterci concentrare al massimo sugli impegni successivi”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Recuperiamo l’ultima partita del girone di andata contro i cugini della Nuoto Catania, che sono quasi al completo dopo aver avuto diverse positività nelle ultime settimane. È un derby che si ripropone costantemente da oltre 25 anni fra due club che hanno scritto la storia della pallanuoto delle loro città. Due società che basano il proprio roster su un parco atleti locali, avendo sempre lavorato in maniera molto spinta sul settore giovanile. Temo il match di domani. Il team dell’amico Presidente Mario Torrisi, allenato dal bravo coach Peppe Dato, è strutturato su un gruppo di giocatori molto validi, coesi, che giocano una pallanuoto molto dinamica, certamente in grado di metterci in difficoltà nella vasca di Zurria, molto particolare, in cui loro sono abituati a giocare. Se saremo perfetti porteremo a casa i tre punti. Ogni nostra disattenzione verrà punita immediatamente ed il risultato sarà messo a rischio”.



LE FORMAZIONI

Nuoto Catania: 1. Caruso, 2. Generini, 3. Eskert, 4. Gullotta, 5. Tringali, 6. Banicevic, 7. Torrisi G., 8. Ferlito, 9. Torrisi R., 10. Privitera, 11. Russo, 12. Catania, 13. Baggi-Necchi – Allenatore: Giuseppe Dato

TeLiMar: 1. Nicosia, 2. Del Basso, 3. Turchini, 4. Di Patti, 5. Occhione, 6. Vlahovic, 7. Giliberti, 8. Marziali, 9. Lo Cascio, 10. Irving, 11. Lo Dico, 12. Fabiano, 13. De Totero – Allenatore: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Riccardo Carmignani, di Messina, e Riccardo D’Antoni, di Siracusa – Delegato: Claudio Marchisello.



