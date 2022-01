Akragas, ingaggiato l’attaccante Mario Jardel Jr

La Società SSD Akragas 2018 è lieta di annunciare l’ingaggio del centravanti classe 1996 Mario Almeida Ribeiro Jardel, figlio del celebre Mario Jardel, calciatore che nel 1999 e nel 2002 venne premiato con il titolo di scarpa d’oro quando vestiva le maglie di Porto e Galatasaray. Jardel Jr. arriva dalla Serie D pugliese, girone H, e dalla formazione della Virtus Matino. È una prima punta, forte fisicamente, un calciatore talentuoso, alto un metro e 92 centimetri. Mario Jardel ha la doppia cittadinanza portoghese – brasiliana. In passato ha giocato in D con la Matese e Polisportiva FAVL Cimini. In precedenza era stato in terza divisione lusitana col Clube Atlético de Pero Pinheiro dove aveva realizzato ben 6 reti in appena 16 presenze. Il nuovo attaccante biancazzurro ha indossato anche la maglia dell’Arzachena. Mario Jardel Jr., questa mattina, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e domani sarà a disposizione di mister Giuseppe Anastasi per la partita contro la Nissa.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI