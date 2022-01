Case popolari, Sicet Cisl: “I Comuni facciano i progetti del Pnnr”

“Ci sono 233 milioni di euro destinati alle politiche abitative in Sicilia, il 70% gestiti dall’Istituto autonomo case popolari e il restante 30% dai Comuni. A Catania, mentre l’IACP sta predisponendo i relativi progetti, molti Comuni ancora non si sono mossi. Occorre invece agire in fretta, per evitare di perdere somme e occasioni per alleviare il sempre più diffuso disagio sociale”.

È l’appello che lancia la nuova segreteria provinciale del Sicet, il Sindacato Inquilini, Casa e Territorio della Cisl, che ha rinnovato gli organi elettivi in occasione del suo nono congresso territoriale: confermato il segretario uscente Franco Nicolosi, che sarà affiancato dai neo eletti componenti di segreteria Francesco Laudani e Antonio Di Paola.

Presenti Santo Ferro, segretario generale Sicet Sicilia, Maurizio Attanasio, segretario generale e Rosario Portale segretario territoriale della Cisl catanese.

«La condizione abitativa nelle città siciliane si può definire critica – ha sottolineato Nicolosi – e lo confermano anche le graduatorie sulla qualità della vita, come il recente Rapporto annuale di Legambiente sull’ecosistema urbano, che vedono anche Catania occupare gli ultimi posti. Finora – ha ricordato – la questione è stata gestita con interventi e contributi emergenziali senza una reale programmazione strutturata di politiche di rilancio. Il Sicet e la Cisl sono dell’idea che si debbano sfruttare al meglio le risorse del PNRR, ma per farlo servono i progetti. E su tale versante, purtroppo, i Comuni siciliani, come anche tanti catanesi, sono in grande ritardo. Bisogna invece fare presto perché il rischio è di perdere le ingenti somme previste e serve agire in fretta per dare risposte a tante famiglie in crescenti difficoltà, dato che il disagio sociale, economico abitativo nelle nostre città è in aumento».



