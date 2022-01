Cinque milioni di euro per illuminare i castelli siciliani: c’è il bando dalla Regione

Ecco come partecipare

Un fondo di cinque milioni di euro a disposizione degli enti locali per finanziare progetti di illuminazione artistica esterna di castelli, manieri, fortezze e torri.

Il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e le domande ritenute ammissibili verranno valutare in ordine cronologico.

Gli enti potranno presentare richiesta di finanziamento per un singolo intervento. Le agevolazioni saranno concesse, come contributo a fondo perduto, fino a un limite del 90% del costo ammissibile e per un importo massimo di 90 mila euro.

La procedura per la presentazione delle pratiche sarà aperta dalle 9 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gurs, fino alle 23.59 del trentesimo giorno. Le domande dovranno essere inviata, esclusivamente, via Pec all’indirizzo: [email protected]

La documentazione da allegare, invece, dovrà essere spedita (nei 15 giorni di apertura del bando) con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Soprintendenza di Palermo, via Garibaldi 41.



