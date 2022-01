Covid, più di un milione di over 50 senza vaccino: da giorno 1 in arrivo le multe

Nonostante l’obbligo vaccinale, gli italiani over 50 senza alcuna dose di vaccino sono un milione e 680 mila. Questo è quanto emerge dall’ultimo report del Governo sulle vaccinazioni aggiornato a questa mattina, sabato 29 gennaio.

Complessivamente sono 1.684.240 coloro che non hanno fatto la prima dose e di questi la maggioranza – 1.235.314 – è nella fascia tra 50 e 69 anni. Negli ultimi sette giorni, sempre in base al report, sono poco più di 178mila gli over 50 che hanno fatto la prima dose mentre da quando è entrato in vigore l’obbligo sono poco più di 481mila.

Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, a poco più di un mese dall’autorizzazione delle autorità sanitarie, oltre un milione di bambini si è sottoposto alla dose di vaccino. Il dato è riportato nel report del governo aggiornato a questa mattina in base al quale sono 1.099.915 i vaccinati, il 30% degli oltre 3,6 milioni del totale di questa fascia. Molto più alta invece la percentuale nella fascia tra i 12 e i 19 anni: sono 3,7 milioni i ragazzi con una dose, l’80,69% degli oltre 4,6 milioni totali. Complessivamente, dai 5 ai 19 anni, ci sono invece 2 milioni e 757mila giovani che ancora non hanno alcuna protezione contro il virus: 2.213.756 tra i 5 e gli 11 anni e 543.737 tra i 12 e i 19.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI