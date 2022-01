Covid, rischio terapia intensiva per non vaccinati tra le 18 e le 27 volte più alto

Il vaccino contro il Covid continua a confermare la sua efficacia.

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati contro il Covid 19 è ben 18 volte più alto dei vaccinati con ciclo completo e 27 volte più alto dei vaccinati booster.

La percentuale delle reinfezioni pari a 3,1%, stabile. È quando emerge dal report esteso dell’Istituto Superiore di Sanità che accompagna il monitoraggio settimanale.

LEGGI ANCHE: Covid, più di un milione di over 50 senza vaccino: da giorno 1 in arrivo le multe



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI